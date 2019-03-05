الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام‎ في دوري أبطال أوروبا

يصطدم فريق بروسيا دورتموند الألماني بنظيره توتنهام الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو مهمة دورتموند في العبور للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، بعدما تلقى هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب ”ويمبلي“ بالعاصمة الإنجليزية ”لندن“ بثلاثية نظيفة.

ويحتاج بروسيا لتحقيق الفوز برباعية نظيفة في مباراة اليوم؛ من أجل تخطي دور الـ 16، وهي مهمة أشبه بالمستحيلة للفريق الأصفر.

ويأمل بروسيا دورتموند في تكرار سيناريو مباراته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، عندما تمكن من تحقيق الفوز برباعية نظيفة على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ ضمن منافسات دور المجموعات.

ويتطلع توتنهام إلى الاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب لقطع تأشيرة التأهل إلى دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

ويدرك الفريق أن الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب لا يعني أن المواجهة حسمت بشكل تام، حيث سيكون عليه استغلال هذه الأفضلية مع عدم الاعتماد عليها بشكل تام.

وحقق توتنهام الفوز في مباراة الذهاب عن جدارة تامة، حيث سجل جميع الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني الذي أحكم سيطرته عليه.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق نوفل الباشي.