الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأياكس‎ في دوري أبطال أوروبا

يواجه ريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ معقل الفريق الملكي في مواجهة متكافئة، وذلك في إياب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم، لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب ”يوهان كرويف أرينا“ بالعاصمة الهولندية ”أمستردام“ بهدفين مقابل هدف واحد.

وودع ريال مدريد مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي بعدما تلقى هزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره، الأربعاء الماضي، أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، قبل أن يتذوق الفريق الملكي مرارة الهزيمة مجددًا أمام البارسا بهدف دون مقابل، السبت الماضي، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، لتتبخر أحلامه في حصد اللقب بعد اتساع الفارق مع الفريق الكتالوني إلى 12 نقطة.

ويعاني ريال مدريد من أزمة هجومية، بعدما فشل كريم بنزيما، هداف الفريق برصيد 15 هدفًا في الدوري وأوروبا، في هز الشباك في آخر أربع مباريات، بينما يقدم زميله غاريث بيل أداء متواضعًا نال على إثره صافرات الاستهجان من جانب جماهير الريال في الكلاسيكو الأخير، في حين يبتعد البرازيلي الشاب فنيسيوس عن التسجيل منذ أن حجز مكانه في الفريق في أكتوبر الماضي.

أما في هولندا، فأياكس يسير بخطوات ثابتة، فكانت آخر مبارياته أمام فينرود بنصف نهائي كأس هولندا وتمكن من الفوز بثلاثية نظيفة، كما يحتل وصافة الدوري الهولندي بفارق 4 نقاط عن آيندهوفن، كما أن له مباراة مؤجلة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق كل من علي محمد علي وخالد الحدي.