مباراة توتنهام وبروسيا دورتموند.. ماوريسيو بوكيتينيو يريد تكرار الفوز على أسود فيستفاليا

قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي الإثنين، إن على فريقه أن ينسى الفوز الكبير الذي حققه على بروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 3/0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيخوض مباراة الإياب بهدف تحقيق الفوز مجددًا.

ويحل توتنهام ضيفًا على ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل بروسيا دورتموند الثلاثاء.

وقال بوكيتينيو في مؤتمر صحفي: ”نحن متفقون جميعًا منذ البداية على أن الفريق عليه أن يقدّم أداءً جيدًا الثلاثاء“.

”ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن ننسى نتيجة مباراة الذهاب، هذا ما يجب أن يكون عليه الحال“.

وأضاف المدرب الأرجنتيني ”أعتقد ان علينا تقديم أداء كالمعتاد وأن نحاول الفوز، لا يمكن أن تفكر في المباراة الأولى، من المهم أن نبدأ المباراة بأداء مرتفع ونزعة هجومية، هذا هو مفتاح الانتصار“.

وأوضح بوكيتينو ”نحتاج إلى تقييم حالتيهما. (إريك داير وهاري وينكس) سافرا مع الفريق لكننا مازلنا بحاجة ليوم إضافي؛ للتقييم ومعرفة إن كان بإمكانهما اللعب، داير بعيد عن الملاعب منذ فترة وربما يكون بديلًا، وبالنسبة لحالة وينكس.. سنرى غدًا“.

وأعرب بوكيتينيو عن خيبة أمله بسبب حقيقة أن بروسيا دورتموند امتلك 24 ساعة أكثر من توتنهام للاستعداد للمباراة، بعد أن خسر 1/2 أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني يوم الجمعة الماضي.

أما توتنهام الذي يحتل المركز الثالث فتعادل 1/1 على أرضه أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي بعدها بيوم.

وقال بوكيتينيو: ”من الغريب أن أحدًا لم يتطرق لهذه المسألة، وهذا ما حدث أيضًا في مباراة الذهاب“.

”هذا مستحيل بالنسبة لأهمية هذه المباراة أن يتوفر يوم إضافي لأحد الفريقين لكي يتدرب أكثر من الفريق الآخر، إنها مدة كبيرة“.

”نحتاج لمساعدة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي، ولا أعرف على من تقع المسؤولية بالتحديد“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام، غدًا الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.