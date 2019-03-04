مباراة ريال مدريد وأياكس.. تين هاغ واثق من استغلال غياب سيرجيو راموس

أكد تين هاغ، المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي، رغبة ناديه في تحقيق الفوز على ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتزاع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن تين هاغ قوله: ”غياب سيرجيو راموس. هو قائد على أرض الملعب وفي خط الدفاع، وغيابه بالتأكيد سيكون خسارة، ليس على المستوى الفني لكن أيضًا على المستوى العقلي، فبدون راموس لن يكون ريال مدريد أفضل“.

وأضاف: ”ريال مدريد لديه العديد من اللاعبين المميزين، والكثيرون منهم يعجبونني، لكن إذا كان عليّ اختيار واحد فأنا من مشجعي لوكا مودريتش“.

وأردف المدرب الهولندي: ”هدفنا واضح وهو نفس الشيء الذي نريده في كل المباريات، وهو تسجيل الأهداف، والسيطرة والانتصار“.

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا في مباراة الذهاب في هولندا بنتيجة 2/1، لكنه سيفتقد قائده سيرجيو راموس، للإيقاف.

وأكمل تين هاغ: ”أتوقع أن يلعب ريال مدريد كما فعل في مباراة الذهاب، حيث لعبوا على مراحل، وينتظرون أخطاء الخصم، ومحاولة خنقنا، وسوف يضعون علينا الكثير من الضغط“.

واختتم: ”ريال مدريد لا ينافس حاليًا سوى في دوري الأبطال، وهو الأمر الذي سيغيّر من موقفهم في الملعب، لكن لاعبينا سيكونون طموحين وسيقاتلون من أجل الاستمرار في جميع البطولات“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وأياكس، الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت علي محمد علي وخالد الحدّي.