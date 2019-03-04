مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.. توخيل يحسم موقف إدينسون كافاني

استقر المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على موقف المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، في المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد، الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن كافاني سيجلس على مقاعد البدلاء في مواجهة مانشستر يونايتد وهو أقصى آمال كافاني، بعد تعافيه من إصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ.

وغاب كافاني إلى جانب نيمار عن مباراة الذهاب للإصابة، علمًا أن باريس سان جيرمان أنهى المباراة متفوقًا 2/0.

وأشارت ”ليكيب“ إلى أن توخيل يرفض المجازفة بكافاني بإشراكه منذ بداية المباراة الصعبة، ويميل إلى الاعتماد على التشكيل الأساسي نفسه، الذي خاض مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد.

وتبدو فرصة باريس سان جيرمان في التأهل إلى ربع النهائي قوية، مع حاجة مانشستر يونايتد للفوز بفارق 3 أهداف لانتزاع بطاقة التأهل.

موعد المباراة والقوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، الأربعاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.