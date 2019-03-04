بروسيا دورتموند يحلم بمعجزة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا

قال القائد ماركو رويس إن بروسيا دورتموند سيدخل مباراته على أرضه أمام توتنهام في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وهو في موقف صعب للغاية بعد تأخره ذهابًا 0/3 لكن الفريق الألماني سيسعى لتحقيق معجزة.

وحقق متصدر الدوري الألماني انتصارًا واحدًا فقط في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري، كما خسر أمام توتنهام في لندن وخرج أمام فيردر بريمن من كأس ألمانيا.

وعاد رويس، الذي أُصيب أمام بريمن في بداية فبراير، إلى الفريق يوم الجمعة لكنه لم يفعل شيئًا للحيلولة دون تجرع الهزيمة الثانية هذا الموسم وكانت بنتيجة 1/2 في ضيافة أوغسبورغ.

واليوم الإثنين عبّر رويس عن ثقته في قدرة بروسيا دورتموند على قلب الطاولة أمام الفريق الإنجليزي إذا لعب بمستواه.

وأبلغ مؤتمرًا صحفيًا ”هذا الاستاد شهد مباريات كتبنا فيها تاريخًا. يمكننا تكرار ذلك لكننا نحتاج إلى اللعب بأفضل أداء وتسجيل أهداف في الوقت المناسب. يمكننا تحقيق المستحيل“.

ولا يزال بروسيا دورتموند يملك أفضل خط هجوم في الدوري الألماني لكنه عانى في الأسابيع الأخيرة لهز الشباك كما مُنِيَ مرماه بأهداف من أخطاء فردية.

وبعد أن كان متقدمًا في الصدارة بـ 7 نقاط على أقرب مطارديه قبل أسابيع قليلة بات يتفوق الآن بفارق الأهداف على بايرن ميونخ الثاني، كما دقّ العرض الضعيف الذي قدّمه ذهابًا أمام توتنهام جرس الإنذار.

وقال رويس: ”نعلم أننا خلال الأسابيع الأخيرة فرّطنا في العديد من النقاط بسبب ارتكاب الكثير من الأخطاء“.

”يجب أن نتحلى بالإيجابية ونواصل العمل. يتعين أن نلعب بقوة أكثر بدنيًا وذهنيًا مثلما فعلنا في الأشهر السابقة. سنخرج من هذه الكبوة“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة بروسيا دورتموند وتوتنهام، غدًا الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.