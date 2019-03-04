لوكا مودريتش يعترف بافتقاد ريال مدريد إلى كريستيانو رونالدو

شدد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط نادي ريال مدريد، أن الناد الملكي يفتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا على أن تعويضه أمرًا مستحيلاً.

ويستضيف ريال مدريد منافسه أياكس الهولندي، الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا أن ريال مدريد فاز ذهابًا 2/1.

وقال مودريتش، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”بالنسبة لنا، مباراة دوري أبطال أوروبا دائمًا تكون مهمة جدًا، وفوق كل ذلك، مباراة الغد ستكون أمام فريق جيد، شاب وطموح، المواجهة بمثابة المفتاح لنا، نحن مستعدون وذاهبون للعب مباراة رائعة“.

وأضاف: ”عندما تخسر مباراتين أمام منافسك الأكبر، فهذا لا يجعلك تشعر بالارتياح، لحسن الحظ، مباراة الغد لا تترك لك الوقت للتفكير فيما حدث، في هذه المباراة سنحاول نسيان الكلاسيكو، نحاول الفوز، نحن مستعدون لقد عملنا بشكل جيد“.

وواصل مودريتش ”في مبارياتنا ضد برشلونة، وخاصة مباراة الكأس، لم نؤد بشكل سيئ، لكننا افتقدنا فقط للأهداف، نحن في حالة معنوية جيدة، بالرغم من خسارة هاتين المباراتين“.

وأردف أفضل لاعب في العالم العام الماضي ”غاريث بيل بخير، أراه في حالة جيدة، كل لاعب لديه بعض اللحظات السيئة، هذا حدث لي ولك أيضًا، لكن عليك أن تمضي قدمًا، لا يمكننا إغفال ما قدمه للفريق والنادي، رغم أنه ليس في أفضل حالاته الاَن“.

وعن افتقاد كريستيانو رونالدو، قال مودريتش: ”رونالدو هو اللاعب الذي يتم افتقاده في جميع الفرق، نحن نفتقد إليه، إيجاد بديل لكريستيانو يكاد يكون مستحيلًا، النادي حاول عند مغادرته أن يجد لاعبين اَخرين، لتغطية الدور الذي يقوم به، لكن هذا ليس بالأمر السهل“.

واستطرد: ”اليوم لا يمكنك أن تجد اللاعب الذي يكون قادرًا على تسجيل الـ50 هدفًا التي يسجلها رونالدو، نحن نفتقد لـ2 أو 3 لاعبين يسجلون ما بين 15 إلى 20 هدفًا، ونحن لا نمتلك ذلك“.

وتابع ”على سبيل المثال، في مباراة الكأس، كان لدينا العديد من الفرص، ومنافس مثل برشلونة بمثل صفاته عاقبك، كريستيانو ليس هنا، لكن لا يمكننا الشكوى لمدة 10 سنوات قادمة، النادي وضع ثقته في لاعبين اَخرين“.

وعن احتمال عودة المدرب جوزيه مورينيو قال مودريتش ”نحن نتجاهل شائعات عودة مورينيو، في عالم ريال مدريد، هذه الأشياء دائمًا تحدث لكننا لسنا منتبهين للشائعات، يقال دائمًا إن مدريد ماتت، في 2015 قيل ذلك، لكن انظر ماذا حققنا في ذلك العام“.

وأردف ”أياكس لا يتغير كثيرًا سواء في منزلهم أو خارجه، يلعبون بنفس الطريقة، سيأتون غدًا بنفس الأفكار، ليس لديهم ما يخسرونه، لهذا السبب فالمباراة خطيرة، لدينا أفضلية لكننا ننتظر 90 دقيقة معقدة، يجب أن نتحلى بالصبر وأن نكون معًا“.