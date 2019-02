دييغو غودين لاعب الأسبوع الثاني في دوري أبطال أوروبا (صورة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، الجمعة، اختيار المدافع الأوروغواياني دييغو غودين بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثاني من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد الأسبوع الثاني من البطولة 4 مباريات، إذ تعادل ليفربول الإنجليزي سلبيًا مع بايرن ميونخ الألماني، وبالنتيجة نفسها تعادل برشلونة الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي، في حين تغلب أتلتيكو مدريد 2/0 على يوفنتوس الإيطالي، كما فاز مانشستر سيتي 3/2 على شالكه الألماني.

وبحسب الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإن دييغو غودين قدّم أداءً رائعًا أمام يوفنتوس، ووسجل هدفًا على ملعب ”واندا متروبوليتانو“.

وتنافس غودين على جائزة الأسبوع مع تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ، وجايسون دينايير مدافع أولمبيك ليون الفرنسي، ورحيم سترلينجغ جناح مانشستر سيتي.

وعلّق غودين على فوزه بالجائزة: ”أنا ممُتن جدًا لهذا الاعتراف، إنه لشرف!“.

يشار إلى أن تقارير ترددت عن اقتراب غودين من الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، علمًا أنه يلعب لأتلتيكو مدريد من العام 2010.

I am very grateful for this recognition. It’s an honor! https://t.co/CWbkxPUuob

— Diego Godín (@diegogodin) ٢٢ فبراير ٢٠١٩