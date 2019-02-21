في حالة حرجة.. مانشستر سيتي يعلن إصابة أحد مشجعيه في مباراة شالكة بدوري أبطال أوروبا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، أن أحد مشجعيه يرقد ”في المستشفى في حالة حرجة“؛ بعد مزاعم عن تعرضه لاعتداء في ختام مواجهة الليلة الماضية على ملعب شالكة الألماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مانشستر سيتي، الذي فاز (3/2) على شالكة، في بيان، إن النادي ”ينسق مع شرطة مانشستر الكبرى والشرطة الألمانية؛ للحصول على مزيد من المعلومات“، مناشدًا أي شخص لديه معلومات الاتصال بالسلطات.

وأضاف حامل لقب الدوري الإنجليزي على موقعه الرسمي عبر الإنترنت: ”ظل طاقم عمل من النادي في ألمانيا؛ لدعم أسرة المشجع المصاب، الذي يرقد حاليًا في حالة حرجة في المستشفى“.

وسيطر لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي على تشكيلة الأسبوع، في دوري أبطال أوروبا، بعد مباريات الثلاثاء والأربعاء في دور الـ 16.

وتواجد 4 من لاعبي مانشستر سيتي في التشكيلة المثالية لمباريات الثلاثاء والأربعاء، وهم: الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والإنجليزي رحيم سترلينغ، والألماني ساديو ماني، والإسباني دافيد سيلفا من مانشستر سيتي.