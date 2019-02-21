رئيس أتلتيكو مدريد يرد على كريستيانو رونالدو ويشكك في لقبي ريال مدريد

ردّ إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا أنه فاز بـ 3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا فقط، وليس 5 ألقاب.

وكان النجم البرتغالي قد رد على استفزازات جماهير أتلتيكو مدريد، والتي شتمت والدته برفع أصابع يده الخمسة في إشارة إلى فوزه بـ 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما أكد بعد ذلك نفس الشيء للصحافة قائلًا إن أتلتيكو مدريد لا يملك أي لقب في دوري أبطال أوروبا.

وقال سيريزو في حوار مع راديو CRC وراديو kiss kiss Napoli: ”رونالدو لم يفز بـ 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا فاز بـ 3 فقط، بالنسبة لي الأمر بسيط، اللقبان أمام أتلتيكو مدريد لم يفز بهما، وهو ما قد أحدثكم عنه في لقاء مقبل“.

ويبدو أن رئيس الفريق الثاني للعاصمة مدريد يشكك في خسارة فريقه للقبين لدوري أبطال أوربا أمام الغريم ريال مدريد عامي 2014 و2016.

وشرح رئيس أتلتيكو مدريد سبب غضبه من تقنية حكم الفيديو وخروجه من المنصة؛ بعد رفض هدف ألفارو موراتا وقال: ”غادرت المنصة؛ لأن حكم الفيديو لا يعجبني، كان هدفًا واضحًا وشرعيًا، إسقاط جورجيو كيليني محتاج لرافعة وليس دفعة بسيطة“.

كما دافع إنريكي سيريزو عن مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي تلقى انتقادات كبيرة في أوروبا وإيطاليا وقال: ”كانت لحظة فرح، أتفهم سيميوني، بالإضافة إلى أنها لقطة لم تكن ضد يوفنتوس وجماهيره“.