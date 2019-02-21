لاعبو مانشستر سيتي يسيطرون على تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا (صورة)

سيطر لاعبو مانشستر سيتي الإنجليزي على تشكيلة الأسبوع، في دوري أبطال أوروبا، بعد مباريات الثلاثاء والأربعاء في دور الـ 16.

وتواجد 4 من لاعبي مانشستر سيتي في التشكيلة المثالية لمباريات الثلاثاء والأربعاء، حيث لعب برشلونة الإسباني مع ليون الفرنسي، وليفربول الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني، كما لعب أتلتيكو مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع شالكة الألماني.

وتواجد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والإنجليزي رحيم سترلينغ، والألماني ساديو ماني، والإسباني دافيد سيلفا من مانشستر سيتي.

وشهدت مباريات الثلاثاء تعادل ليفربول مع بايرن ميونخ سلبيًا، وبرشلونة مع ليون بالنتيجة ذاتها.

بينما تغلب مانشستر سيتي 3/2 على شالكة، وأتلتيكو مدريد2/0 على يوفنتوس، الأربعاء.

وفيما يلي التشكيلة المثالية: