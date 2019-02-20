مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.. حركة مثيرة من دييغو سيميوني بعد الهدف الأول (فيديو)

انفعل الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد نجاح الأوروغوياني خوسي ماريا خيمينيز، في إحراز هدف التقدم لفريقه في شباك ضيفه يوفنتوس الإيطالي، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأتلتي بهدفين نظيفين في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصدر سيميوني إشارة غير لائقة وقام بعمل حركة غير أخلاقية ووجهه إلى المدرجات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 78 لتشهد هدف التقدم لأتليتكو مدريد عبر خيمينيز، فقام سيميوني بعمل هذه الحركة.

احتفالية سيموني بعد الهدف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ???????????? pic.twitter.com/dyRflDdetI — عز (@MnbrMadrid5) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

ومع حلول الدقيقة 89 أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الديار.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي أتليتكو مدريد الفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بإيطاليا أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0.

بينما سيحتاج يوفنتوس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه ومحاولة تحقيق الانتصار بفارق أكثر من هدفين لانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.