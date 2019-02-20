مانشستر سيتي يحول تأخره أمام شالكة إلى فوز درامي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

اقترب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خطوة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه شالكه الألماني بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

فاجأ مانشستر سيتي المنافس بتسجيله لهدف التقدم في الدقيقة 18 عن طريق الأرجنتيني سيرغيو أغويرو.

ومع حلول الدقيقة 38 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لشالكه نفذها الجزائري نبيل بوطالب في الشباك مسجلًا التعادل.

ولم يمر على ضربة الجزاء الأولى طويلًا، ففي الدقيقة 45 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية لشالكه نفذها بوطالب في المرمى مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات وشهدت الدقيقة 68 طرد الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي ليلعب مانشستر سيتي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وفشل لاعبو شالكه في استغلال النقص العددي بصفوف المنافس، ليرد لاعبو مانشستر سيتي بالهدفين الثاني والثالث عبر الألماني ليروي سانييه ورحيم سترلينج في الدقيقتين 85 و90.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يحتاج شالكه للفوز بفارق أكثر من هدف في لقاء الإياب الذي سيقام بإنجلترا.

بينما يكفي مانشستر سيتي للفوز أو التعادل على أرضه ووسط جمهوره بأي نتيجة في لقاء الإياب لانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي القاري.