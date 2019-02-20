أهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكة.. 1/2 للفريق الألماني (فيديو)

تقدم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف في شباك نظيره شالكة الألماني، خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب فيلتينس أرينا، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستغل أغويرو تعثر دفاعات شالكة وأحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 18.

وتعادل الجزائري نبيل بن طالب لشالكة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، ثم أحرز هدف التقدم للفريق الألماني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء أيضًا.

وتأهل سيتي بعدما تصدّر مجموعته على حساب ليون الفرنسي، بينما حلَّ شالكة ثانيًا في المجموعة التي تصدرها بورتو البرتغالي.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1970، وفاز حينها شالكة بهدف دون ردٍ على ملعبه، وحقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا بنتيجة 5-1، وحقق وقتها الفريق الإنجليزي لقبه الأوروبي الوحيد، كما التقيا في كأس الاتحاد الأوروبي 2009، وفاز السيتي بهدفين من دون ردٍ.