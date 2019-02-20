التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي ضد شالكه اليوم في دوري أبطال أوروبا (إنفوغرافيك)

يواجه مانشستر سيتي نظيره شالكه الألماني، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشفت تقارير صحفية عن التشكيل المتوقع للفريقين، في مباراة اليوم.

وجاءت تشكيلة سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون موراييش.

خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي – كايل ووكر – دانيلو – إيمريك لابورت.

الوسط: كيفين دي بروين – فيرناندينيو – غوندوغان.

الهجوم : ليروى ساني – سيرخيو أغويرو – سيلفا.

فيما جاءت تشكيلة شالكه:

حراسة المرمى: رالف فايهرمان

خط الدفاع: دانييل كاليوري – ساليف ساني – ماتيا ناستاسيتش – باستيان اكزيبكا.

الوسط: سوات سيردار – نبيل بن طالب – وستون مكيني – مارك أليكسندر أوث.

الهجوم: يفغن كونوبليانكا – أحمد كوتوكو.

والتقى الفريقان في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1970، ففاز شالكه على أرضه 1-صفر قبل أن يعوض سيتي بنتيجة ساحقة 5-1، ثم يتابع المشوار نحو النهائي حيث أحرز لقبه القاري الوحيد. وفي كأس الاتحاد الأوروبي 2009، التقى الفريقان في دور المجموعات حيث فاز سيتي بهدفين.

وانتهت آخر ثلاث مشاركات لشالكه في دور الـ16 وهو يأمل في تكرار إنجازه في 2011 عندما بلغ نصف النهائي.

وحل شالكه وصيفًا لمجموعته وراء بورتو البرتغالي، فيما تصدر سيتي بفارق خمس نقاط عن ليون الفرنسي وبلغ الدور الإقصائي للموسم السادس تواليًا، علمًا أنه ودع الموسم الماضي من ربع النهائي أمام مواطنه ليفربول.