ذكريات 81 تطارد بايرن ميونخ ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حصل بايرن ميونخ على أفضلية طفيفة بعد تعادله من دون أهداف مع مستضيفه ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، لكن كارل هاينز رومنيغه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، حذر من تجربة سابقة أمام المنافس الإنجليزي.

ولم يشكل العملاق البافاري خطورة كبيرة على منافسه في ملعب أنفيلد، أمس، لكنه لعب بانضباط وتنظيم شديد دفاعيًا رغم سلسلة من الغيابات، وتركت هذه النتيجة المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات قبل الإياب في ميونخ في 13 مارس آذار.

وقال رومنيغه، الذي كان مهاجمًا بارزًا في بايرن ومنتخب ألمانيا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي: ”جعلنا نتيجة مباراة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات. قدمنا مباراة ذهاب رائعة كان مدرب ألمانيا السابق سيب هيربرغر سيفخر بها. لعب الجميع على قلب رجل واحد“.

وتابع: ”قام الفريق بعمل جيد جدًا. جهز المدرب الفريق على أكمل وجه وحصل على مبتغاه بهذه النتيجة. لكني أحذر مجددًا من دخول مباراة الإياب بثقة مبالغ فيها. إنها نتيجة خطيرة“.

ومع رئيس النادي الحالي أولي هونيس، تعادل رومنيغه ورفاقه سلبيًا في ليفربول في 1981 قبل أن يودع البطولة بالتعادل 1-1 في ميونخ.

وسجل ليفربول هدفًا متأخرًا وقتها ليتأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وقال رومنيغه: ”خرجنا بعد التعادل 1-1. يجب ألا نكرر الأخطاء التي ارتكبها فريقي. يجب أن نقدم مباراة إياب رائعة“.

ويتحسن مستوى بايرن بعد بداية مهتزة في النصف الأول من الموسم وضيّق الفارق مع بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني إلى ثلاث نقاط بعد فوزه بتسع من آخر عشر مباريات في الدوري.

ولم يخسر بايرن حتى الآن في دوري الأبطال.

وسيفتقد بطل ألمانيا اللاعب الموقوف يوشوا كيميش وتوماس مولر في الإياب، لكن نيكو كوفاتش، مدرب بايرن، يتوقع أن يعود بعض اللاعبين المصابين ومن بينهم ليون جوريتسكا وارين روبن.

ويعلم كوفاتش جيدًا أن فريقه يمكنه بلوغ دور الثمانية حال احتفاظه بثقته في نفسه.

وأضاف: ”عندما نلعب بهذا التنظيم، يصعب التفوق علينا وهز شباكنا. حققنا المراد الآن ويتعين أن نحسم الأمر على أرضنا“.