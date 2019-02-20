الموعد والقنوات الناقلة لمباراة شالكة ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه مانشستر سيتي نظيره شالكة الألماني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيلتينس أرينا، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل سيتي بعدما تصدر مجموعته على حساب ليون الفرنسي، بينما حل شالكة ثانيًا في المجموعة التي تصدرها بورتو البرتغالي.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1970، وفاز حينها شالكة بهدف من دون رد على ملعبه، وحقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا بنتيجة 5-1، وحقق وقتها الفريق الإنجليزي لقبه الأوروبي الوحيد، كما التقيا في كأس الاتحاد الأوروبي 2009، وفاز السيتي بهدفين من دون رد.

ويتشابه كلا الفريقان تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق شالكة أفضل إنجازاته ببلوغ نصف نهائي البطولة فى 2011 وودع أمام مانشستر يونايتد الذي خسر النهائي أمام برشلونة، بينما وصل السيتي لهذا الدور في 2016 وخسر أمام ريال مدريد المتوج باللقب.

وينافس سيتي على 4 جبهات هذا الموسم وهي بطولات الدوري والكأسين المحليين في إنجلترا بجانب دوري أبطال أوروبا. وتعليقًا على ذلك قال بيب غوارديولا، مدرب الفريق: ”هذا الوضع جيد جدًا بالنسبة لنا، فمن المهم أن نبقى في أربع مسابقات في فبراير“.

ويعاني شالكة من تراجع النتائج في الدوري الألماني مؤخرًا حيث لم يحقق أي انتصار منذ 20 يناير الماضي عندما تغلب على فولفسبورغ 2/1 وبعدها خاض 4 مباريات خسر 2 وتعادل في مثلهما، وتراجع للمركز 14 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

في المقابل، يمر مانشستر سيتي بحالة من التوهج بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول وحقق 3 انتصارات متتالية آخرها بنتيجة 6/0 على حساب تشيلسي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي وجواد بده.