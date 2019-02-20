موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتعد أندية إسبانيا الأكثر تأثيرًا على يوفنتوس في البطولات الأوروبية؛ إذ تعثر في 3 من المواسم الأربعة الأخيرة على يد أندية من إسبانيا، إذ خسر نهائي البطولة أمام برشلونة في 2015، ثم خسر النهائي -أيضًا- في 2017 أمام ريال مدريد، قبل أن يودّع في النسخة الماضية -أيضًا- أمام الريال في نصف النهائي.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا برقم قياسي، كونه لم يخسر منذ بداية الموسم في الدوري الإيطالي، ويتصدر البطولة بفارق 13 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقيه، كما أصبح يمتلك كريستيانو رونالدو، الذي كان عاملاً حاسمًا في تفوق ريال مدريد عليه من قبلُ في البطولة الأوروبية.

فيما مدّد دييعغو سيميوني عقده لقيادة أتلتيكو الأسبوع الماضي حتى عام 2022، وودّع فريق العاصمة كأس الملك، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن برشلونة متصدر الدوري بعد خسارتين تعرض لهما الشهر الماضي في الليغا.

والتقى الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2015 فتعادلا سلبًا في تورينو، وفاز أتلتيكو إيابًا على أرضه بهدف التركي أردا توران.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق علي محمد علي ومحمد بركات.