دي بروين قبل مباراة مانشستر سيتي وشالكه: ”السيتيزن“ لن يغير أسلوبه رغم أي تعثر

قال كيفن دي بروين، صانع لعب مانشستر سيتي، إن التعثر في بعض مباريات الموسم، لن يدفع المدرب بيب غوارديولا لتغيير أسلوبه، وفلسفته الخاصة في ظل استمرار المنافسة على أربعة ألقاب هذا الموسم.

وتراجعت قوة سيتي هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، عندما خسر مرتين فقط في 38 مباراة، ليحرز اللقب برقم قياسي بلغ 100 نقطة. لكن هذا الموسم خسر الفريق بالفعل أربع مرات في 27 مباراة.

وقال دي بروين للصحفيين قبل اللعب مع شالكه في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء: ”في الدوري خسرنا عددًا أكبر من المباريات مقارنة بالموسم الماضي.

”ربما يملك المنافسون تشكيلات أقوى. لقد أضفنا لاعبًا واحدًا (رياض محرز) وباقي الفريق لم يتغير.

”أسلوب لعب الفريق سيبقى كما هو مع بيب. لن نغير أسلوبنا ويعرف الجميع ذلك“.

وسيتي هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لا يزال يملك فرصة للمنافسة على أربعة ألقاب هذا الموسم.

لكن دي بروين قال إنه ”من المستحيل تقريبًا“ استهداف كل هذه الألقاب في ظل أنه لم يسبق لأي فريق أن حقق هذا الإنجاز في إنجلترا.

وأضاف: ”أعتقد أن الهدف ليس الفوز بالبطولات الأربع. الهدف الفوز بكل مباراة والوصول إلى أبعد مدى.

”محاولة الفوز بالألقاب الأربعة أشبه بالمستحيل. إذا أحرزنا ثلاثة ألقاب سيكون ذلك أفضل من العام الماضي“.