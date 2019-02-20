عودة الحذر مع نجاح بايرن ميونخ في إحباط ليفربول بدوري أبطال أوروبا

ربما بات من المعتاد في المواسم الأخيرة بدوري أبطال أوروبا أن تشهد المباريات الكثير من الأهداف والسلاسة في اللعب، لكن في أنفيلد لم تكن المواجهة بين العملاقين ليفربول وبايرن ميونخ على مستوى التوقعات العالية، يوم الثلاثاء.

ولا يمكن وصف التعادل دون أهداف في ذهاب دور الستة عشر بالممل ولا يمكن اتهام أي فريق باللعب بسلبية لكن الواقع يقول إن كل فريق أظهر احترامًا مبالغًا فيه بعض الشيء لمنافسه ونتيجة لذلك ظهر التحفظ الذي جعل الجماهير تنتظر المزيد.

وكانت المواجهة أيضًا بين مدربين يعرفان تمامًا نقاط القوة في المنافس.

ولمع اسم يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في الدوري الألماني وخاض الكثير من الصراعات أمام بايرن خلال توليه قيادة بروسيا دورتموند ويعرف منافسه بشكل تام.

وفي المقابل، يدرك نيكو كوفاتش مدرب بايرن أسلوب كلوب الهجومي وخطورة التقدم بشكل مبالغ فيه إلى الأمام وخوض مباراة مفتوحة.

لكن في النهاية وبعد التعادل يبدو أن كوفاتش شعر برضا أكبر.

وقال المدرب الكرواتي: ”لا أتذكر نجاح الكثير من الفرق في تجنب الهزيمة في أنفيلد والخروج بشباك نظيفة. إنه منافس جيد حقا.

”دافع فريقي ونجحنا في أن تكون المساحات ضيقة في الخلف ولعبنا بشكل رائع على المستوى الخططي والمستوى الذهني. لم نسجل لكننا أيضا لم نستقبل.

”سنلعب على أرضنا الآن وهذه أفضلية وسنلعب أمام 75 ألف متفرج. نعرف أنه إذا استقبلنا سيتعين علينا الفوز. في هذا المستوى تحسم المواجهة عن طريق اختلافات ضئيلة جدًا لذلك دعونا ننتظر ونرى“.

وأضاف: ”أنا آخر شخص يمكنه البدء بالاحتفال. نحن نتحلى بالتواضع والتركيز ويجب أن نلعب بقوة 100% في المباراة المقبلة“.

وربما كان كلوب ناقدًا بشكل أكبر لكنه أبدى سعادته بالبقاء بقوة في المنافسة قبل خوض لقاء الإياب في ميونيخ بعد ثلاثة أسابيع.

وقال كلوب الذي بلغ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي: ”يمكننا اللعب بشكل أفضل وكان يجب أن نلعب بشكل أفضل لكن هذا ما حدث.

”المواجهة لم تحسم بعد.. عند النظر إلى النتيجة فهي مقبولة. هذه ليست النتيجة التي كنا نحلم بها لكنها جيدة ويمكننا العمل على هذا الأساس“.