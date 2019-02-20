مباراة برشلونة وليون.. بيكيه يعود لمهاجمة ريال مدريد

هاجم جيراراد بيكيه، مدافع برشلونة، ريال مدريد مجددًا في إجابته على سؤال لأحد الصحفيين الإسبان بشأن أحداث نهائي كأس ملك إسبانيا في كرة السلة، والتي شهدت فوز برشلونة باللقب بعد لقاء مثير.

وقال بيكيه بعد لقاء فريقه أمام أولمبيك ليون في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء: ”دائما يحتجون على التحكيم في كرة السلة وفي كرة القدم، من حسن الحظ لا يملكون فروعا أخرى في الهوكي وكرة اليد لكانوا احتجوا أيضا، لكن حين استفادوا من القرارات التحكيمية في واندا ميتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد صمتوا“.

وأثارت القرارات التحكيمية في مباراة ريال مدريد وجاره أتلتيكو، التي فاز بها الملكي 3 ـ 1، جدلاً كبيرًا.

وأضاف متحدثًا عن الأزمة التي اشتعلت خلال اللقاء: ”الحكام أخطأوا في حق برشلونة ثم في حق ريال مدريد ولو لم يخطئوا أولا لكان برشلونة توج باللقب قبل الخطأ الثاني“.

واشتعلت أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني لكرة السلة على هامش نهائي كأس الملك، الذي خسره الفريق 94-93 وهدد ريال مدريد بالانسحاب من الدوري الإسباني لكرة السلة.

وتحدث بيكيه عن لقاء أولمبيك ليون، مشددًا: ”أضعنا فرصا لتسجيل هدف لكننا مقتنعين باللقاء الذي لعبناه رغم كوننا لم نحقق الهدف الذي نرغب فيه“.

وأضاف مدافع برشلونة: ”خلقنا فرصًا للتسجيل ونحن هادئون ونملك فرصًا جيدة للتأهل، حققنا اليوم خطوة للأمام بالنظر لما قدمناه أمام بلد الوليد“.

ويحتضن ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني لقاء العودة، والمقرر إقامته يوم 13 مارس المقبل.

جيمس رودريغيز

من ناحية أخرى، تحدث الكولومبي جيمس رودريغيز عن مستقبله بعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، الذي انتهى سلبيا في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، وأكد أنه منفتح على كل الاحتمالات بما فيها العودة لريال مدريد.

وقال رودريغيز: ”في مدريد لدي كل شيء منزلي والناس التي تحبني وكأنني أعود لبيتي، يجب أن أفكر في كل هذه الأشياء“.

وأضاف الدولي الكولومبي: ”لكن حاليًا يجب أن أفكر في بايرن ميونخ والأشهر الثلاثة المتبقية وبعدها سأفكر في كل شيء، لا أعرف ما يخبئه المستقبل“.

وأعار ريال مدريد النجم الكولومبي لبايرن ميونخ صيف 2017 لمدة موسمين من خيار شراء عقده نهائيا مقابل حوالي 45 مليون يورو، لكن تقارير إعلامية أكدت عدم رغبة الفريق الألماني في تفعيل بند التعاقد النهائي مع رودريغيز.