محمد أبوتريكة: برشلونة بدون ميسي لا يختلف عن خيتافي‎

شبّه النجم المصري ولاعب النادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة والمحلل الرياضي حالة نادي برشلونة الإسباني بدون تواجد القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحال الفريق الضعيفة.

وقال أبوتريكة في تصريحات نقلتها شبكة ”بي إن سبورتس: ”برشلونة لا شيء بدون ميسي، ويشبه فريق خيتافي ”.

وتعادل برشلونة سلبيًا خارج ملعبه أمام أولمبيك ليون برسم ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ليكون اللقاء رقم 16 الذي يفشل خلاله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من تسجيل هدف لبرشلونة خارج ملعبه في المسابقة.

وظهر جليًا أن برشلونة يعاني حاليًا على مستوى الهجوم ففي اللقاءات الأربعة الأخيرة سجل هدفين أحدهما من ضربة جزاء وتعادل سلبيًا مرتين واحدة في الدوري الإسباني أمام أتلنتيك بلباو والثانية أمام ليون في دوري الأبطال.