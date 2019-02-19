مباراة برشلونة وليون.. لويس سواريز يواصل رقمه السلبي في دوري أبطال أوروبا

تعادل برشلونة سلبيًا خارج ملعبه أمام أولمبيك ليون برسم ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ليكون اللقاء رقم 16 الذي يفشل خلاله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من تسجيل هدف لبرشلونة خارج ملعبه في المسابقة.

وأضاع سواريز هدفًا سهلًا في اللقاء في الدقيقة 60 ليواصل رقمه السلبي حيث لم يسجل في دوري الأبطال خارج الكامب نو منذ أكثر من 3 سنوات.

وكان آخر هدف سجله سواريز خارج الكامب في مرمى روما يوم 16 أيلول/ سبتمبر 2015 في لقاء برسم دوري المجموعات انتهى بالتعادل 1-1 .

وبحساب الدقائق فالمهاجم الأوروغوياني تجاوز 24 ساعة لعب دون تسجيل أي هدف.

وظهر جليًا أن برشلونة يعاني حاليًا على مستوى الهجوم ففي اللقاءات الأربعة الأخيرة سجل هدفين أحدهما من ضربة جزاء وتعادل سلبيا مرتين واحدة في الدوري الإسباني أمام أتلنتيك بلباو والثانية أمام ليون في دوري الأبطال.