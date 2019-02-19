التعادل السلبي يسيطر على مباراة ليون وبرشلونة وتأجيل الحسم في ملعب ”كامب نو“

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة برشلونة وليون، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب بارك أوليمبيك، في إطار مواجهات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب كامب نو، معقل الفريق الكاتالوني لقاء العودة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 13 مارس المقبل.

حاول برشلونة الوصول إلى مرمى ليون في أكثر من مناسبة عن طريق ليونيل ميسي، الذي تولى مهمة تفكيك الجدار الدفاعي الصلب لليون، بجانب ديمبلي الذي فشل في عديد من الصراعات الثنائية.

وأهدر لويس سواريز فرصة محققة في الدقيقة 60، حيث لم يستثمر خطأ مدافعي ليون في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن فشل الأوروجوياني في تحويل الكرة إلى الشباك بغرابة.

كما سيطر برشلونة على الربع ساعة الأخيرة بشكل كامل، وتراجعت خطوط ليون في ظل محاولات ميسي وسواريز المستميتة لتسجيل الهدف ولكن دون جدوى أمام يقظة لاعبي ليون.

وللتأهل إلى ربع النهائي القاري، يحتاج برشلونة الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب ”كامب نو“.

فيما يكفي ليون للعبور إلى ربع النهائي، التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بإسبانيا.