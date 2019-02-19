غوارديولا: مانشستر سيتي مرشح للفوز لكنه سيعاني على ملعب شالكة

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه سيكون المرشح للفوز حين يواجه شالكة في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، لكنه أوضح أن الفريق الألماني صاحب الأرض يملك القدرة على تشكيل خطورة حقيقية على سيتي.

ويتصدّر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما يحتل شالكة، وصيف بطل الموسم الماضي، المركز 14 في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وقال غوارديولا، الذي درب بايرن ميونخ لثلاثة أعوام قبل أن ينضم لسيتي، اليوم الثلاثاء، إن الفريق الألماني يمثل قوة لا يستهان بها أمام جماهيره.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين:“أعتقد أن شالكة يتمتع بالكفاءة، فهو فريق يتميز بالروح القتالية، والتوقعات بالنسبة له تبدو مرتفعة دومًا، وارتقى الفريق إلى مستوى هذا الطموح (في الدوري الألماني) بالفعل الموسم الماضي، وكل الفرق تسعى إلى التأهل لدوري الأبطال وهو ما نجح فيه شالكة، وأحيانًا يكون من الصعب الحفاظ على هذا المستوى، وسنخوض مباراتين متكافئتين، تعرفون هذا“.

وغاب المهاجم غابرييل جيسوس، والمدافع جون ستونز، عن رحلة سيتي لمواجهة شالكة بسبب إصابتين طفيفتين في وقت يسعى فيه بطل إنجلترا إلى التأهل لدور الثمانية.

وأحرز سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات منذ انتقال ملكية النادي إلى مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار في 2008، لكنه لم يصل إلى أبعد من الدور قبل النهائي بدوري الأبطال.

وودَّع سيتي البطولة من دور الستة عشر ثلاث مرات في آخر خمسة مواسم، وتأهل مرة وحيدة للدور قبل النهائي في 2016، وخرج أمام ريال مدريد.

وقال غوارديولا:“علينا التحكم في انفعالاتنا، وتخطي اللحظات الصعبة، ولحظات الانتصار تصنع الفارق، ونخوض المباراة ونحن مفعمون بالثقة، وتراودنا الكثير من الأحلام، وسنحاول إحراز أهداف، وتحقيق نتيجة طيبة لتسهيل المهمة في مانشستر“.