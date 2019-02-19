ليفربول يسعى لتعويض فشل صفقة نبيل فقير بضم برونو فرنانديز نجم سبورتنغ لشبونة

بدأ ليفربول مراقبة ومتابعة برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتنغ لشبونة تمهيدًا للتعاقد معه الصيف المقبل بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق البرتغالي.

وتألق فرنانديز مع سبورتنغ هذا الموسم وسجل 21 هدفًا للفريق حتى الآن ونجح في تعويض رحيل ويليام كارفاليو وجيلسون مارتينز وروي باتريسيو ليظل الفريق منافسًا بورتو وبنفيكا ويحتل حاليًا المركز الرابع في الدوري.

وساهم اللاعب البالغ عمره 24 عامًا بتألق في تحقيق الفريق لنتائج طيبة ليصبح قائدًا لسبورتنغ الذي قد يفكر في بيعه للحصول على أعلى سعر للتخلص من مشاكله المالية المستمرة.

وبحسب صحيفة ”كوريو دي مانها“ البرتغالية فإن سبورتنغ مستعد للتفاوض بشأن صفقة من شأنها أن تترك فرنانديز يغادر عند إعادة فتح فترة الانتقالات في الصيف المقبل لكن الأمر يتعلق بسعر اللاعب المرتبط بعد مع النادي حتى 2023.

ويملك فرنانديز شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة مئة مليون يورو يسمح له بالرحيل في حال دفع هذا المبلغ الضخم الذي سيضطر لتخفيضه للحصول على سعر مناسب في ظل ديونه التي بلغت وفقا لوكالة ”بلومبرغ“ الاقتصادية إلى 281 مليون يورو بعد سنوات من سوء الإدارة المالية.

وذكرت تقارير أن ليفربول وميلان مهتمان باللاعب لكنهما لن يتفاوضا بشأن دفع الشرط الجزائي الضخم لكن سيحاولان تقليل المبلغ.

يفضّل فرنانديز أن يشغل مركز المهاجم خلف رأس الحربة أو أعمق بقليل في خط الوسط وهو المركز الذي لا يزال يورغن كلوبوب حريصًا على تعزيزه منذ فشل التعاقد مع نجم وسط ليون نبيل فقير الموسم الماضي.

ورغم عودة أليكس أوكسليد تشامبرلين من الإصابة إلا أن كلوب ينوي التفاوض بشأن التعاقد مع صانع لاعب الصيف المقبل خاصة بعد اعتماده على طريقة لعب 4-2-3-1 في عدد من المباريات مؤخرًا.

إذ طلب المدير الفني الألماني من روبرتو فيرمينو اللاعب في العمل أكثر خلف محمد صلاح إلا أن المهاجم البرازيلي أظهر براعة في مركز رقم 10.