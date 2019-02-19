الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليون وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

يواجه ليون الفرنسي على ملعبه ”بارك أولمبيك ليون“، فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، في واحدة من قمم مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل برشلونة لدور الـ16، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، متفوقًا على أندية توتنهام الإنجليزي والإنتر الإيطالي وأيندهوفن الهولندي، بينما صعد ليون لدور الـ 16 بعدما حل وصيفًا في المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب الصدارة، ومتفوقًا على شاختار الأوكراني وهوفنهايم الألماني.

ويتفوق الفريق الكتالوني بشكل كبير، حيث حقق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات جمعت الفريقين، وانتهت المباراتان المتبقيتان بالتعادل، ويبحث النادي الفرنسي عن أول انتصار له على حساب برشلونة، في مباراة الذهاب، اليوم، والتي يقودها تحكيميًا التركي جونيت تشاكير ويعاونه مواطناه باهاتين دوران وطارق أونجون.

والتقى الفريقان من قبل في الدور ذاته ”ثمن النهائي“ موسم 2008-2009، والذي حسم لقبه برشلونة، وحقق الفريق الكتالوني الفوز في مجموع تلك المباراتين بنتيجة 6-3، وسجل ليونيل ميسي 3 أهداف في 4 مباريات خاضها ضد ليون، ويسعى البرغوث الأرجنتيني إلى تكرار زيارة الفريق الفرنسي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في ملعب كامب نو يوم 13 مارس المقبل.

ويغيب عن مباراة الليلة نبيل فقير نجم ليون الأبرز؛ بسبب الإيقاف، ولا يوجد أي لاعب مهدد بالغياب عن مباراة الإياب، حال تلقيه بطاقة صفراء اليوم.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ليون وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها رؤوف خليف وأحمد الطيب.