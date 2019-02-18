مباراة برشلونة وليون.. فالفيردي يرد على اتهامه باتباع أسلوب دفاعي

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، جاهزية لاعبيه لمواجهة ليون الفرنسي، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”كنا ننتظر هذه المباراة منذ مدة، وأعتقد أن الأمر نفسه حدث للخصم، نعلم أنهم لم يخسروا أي مباراة، فهم أقوياء في ملعبهم وستكون مباراة مُعقدة“.

وأضاف فالفيردي ”برشلونة فريق دفاعي؟ كل شخص له رأي خاص، وأجد هذا السؤال مفاجئًا لي، ربما في مباراة لم نخلق الكثير من الفرص، لكننا فريق هجومي، وليس لدي الكثير لأقوله، سنرى غدًا“.

وعن إقصاء برشلونة من البطولة في السنوات الأخيرة، أوضح فالفيردي ”هذا يعني أن البطولة صعبة ومُعقدة والتحديات أمامنا للتغلب عليها، وقيل أيضًا إننا لا نظهر بشكل جيد خارج أرضنا، وهذا العام حققنا انتصارات في مباريات هامة، ضد توتنهام وإنتر ميلان“.

وكشف فالفيردي موقف مدافعه صاموئيل أومتيتي وقال: ”لم أتحدث معه، وتواجد في القائمة لأنه حصل على التصريح الطبي، بجانب تعرض توماس فيرمايلين للإصابة، هو لاعب عظيم، وسنرى هل سيدخل في قائمة المباراة ثم التشكيلة الأساسية“.

وواصل ”ليون فريق لديه لاعبين ممتازين دون شك، وميندي لاعب رائع، وفقير وديباي مهم جدًا، وما يعجبني هو أسلوبهم، فهم يهاجمون دائمًا وأقوياء، وسوف يحاولون الضغط علينا، وعلينا أن نحاول الانتصار، ونعرف أن هناك مباراة أخرى، لكن سيكون الخطأ التفكير في ذلك“.

وأردف ”الخسارة أمام روما؟ حين وصلنا إلى هذه المباراة، قال الجميع إن الخصم ضعيف وهو أمر لم يُساعدنا، وخسرنا مباراة واحدة، ودعونا ألا نتحدث عن الماضي، وعلينا ألا نخسر الكرة أمام ليون، ويجب الضغط حال خسرنا الكرة“.

واستطرد ”ميندي وعوار لاعبون كبار، وعلينا أن نحترم كل اللاعبين من الفرق التي نواجههم، ولن أنكر أن فقير لاعب حاسم ويسجل الأهداف، وسيكون خسارة لفريقه وسنسعى للاستفادة من غيابه“.

وعن كوتينيو قال فالفيردي: ”من الممكن البدء به، سنرى، وحين يتواجد لويس سواريز في الملعب، نعلم أنه سيحصل على الفرص، فهو لعب نصف ساعة في المباراة الأخيرة، وكان بإمكانه تسجيل ثلاثية“.

واختتم ”دائمًا تفكر على المدى الطويل، ولديك رغبة في الفوز بكل شيء، وهذا يجعلك تركز على المباراة التالية، ونحن متحمسون في دوري الأبطال، لكننا لسنا المرشح الوحيد“.

من جهته شدد سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط برشلونة، على أهمية تسجيل الأهداف أمام ليون.

وقال بوسكيتس: ”نعلم أن دوري الأبطال بطولة مختلفة، وما فعلناه حتى الآن لا يُعد شيئًا، ولدينا دوافع قوية بأن نصل إلى أقصى ما يمكن في البطولة، ونعلم أنه سيكون صعبًا“.

وأضاف ”لقد تعلمنا مما حدث في الموسم الماضي ضد روما، ونُدرك أهمية التسجيل في مباراة الغد، ولكي نُحقق نتيجة جيدة، علينا أن نسجل الأهداف“.

وتابع ”سنرى كيف تنتهي المباراة، ولكن إذا سجلنا سيكون لدينا فرصة أفضل للتأهل، حتى لو انتهت المباراة بالتعادل“.

وأردف ”لدينا الكثير من الاحترام لليون، ونعرف نتائجهم ضد مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وما قدموه حتى الآن“.

واختتم بوسكيتس ”الأدوار الإقصائية مختلفة تمامًا عن مرحلة المجموعات، ونعرف ما يمكن لليون أن يفعله تجاهنا“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وليون الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت رؤوف خليف وأحمد الطيب.