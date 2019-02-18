فابيو كابيلو: يوفنتوس المرشح الأول لدوري أبطال أوروبا وليونيل ميسي العبقري الوحيد في عالم كرة القدم

يرى المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، أن يوفنتوس الإيطالي هو المرشح الأوفر حظًا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2018/2019.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، عن كابيلو قوله: ”يوفنتوس لعب نهائيين لدوري الأبطال، وهذا يؤكد أن لديهم لاعبين أقوياء جدًا ومدربين، ليس من السهل الوصول إلى هذه المرحلة، وهذا العام نأمل أن يصل إلى النهائي ويتوج باللقب“.

وأضاف الإيطالي المخضرم: ”كريستيانو رونالدو يحظى بعناية كبيرة، وهو رمز في عالم كرة القدم، ومن المؤكد أنه يريد الفوز بدوري الأبطال مع يوفنتوس“.

ويواجه يوفنتوس منافسه أتلتيكو مدريد الإساني في دور الـ16، وهو الذي خسر نهائيين في دوري أبطال أوروبا عامي 2014، و2016، وكانا أمام ريال مدريد.

وأشار كابيلو، البالغ من العمر 72 عامًا، إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متحمس لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، بعدما تذوق طعم التتويج بالبطولة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وتابع ”أنطوان غريزمان؟ لاعب جيد جدًا وذكي وخطر، ويعمل كثيرًا لصالح الفريق ويُسجل الأهداف، وليس من السهل إيقافه، ولم يبِعه أتلتيكو مدريد، وكان ذلك أمرًا جيدًا للفريق“.

واختتم كابيلو ”ليونيل ميسي لا يستطيع وحده الفوز بكأس العالم، وهو ليس لاعبًا بل عبقري، هو العبقري الوحيد في عالم كرة القدم، لكن لا يمكنه الفوز بمفرده بالمونديال، لأن كرة القدم هي رياضة جماعية“.