يورغن كلوب قبل مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ: جماهير الريدز تفضل الدوري الإنجليزي على دوري أبطال أوروبا

قال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن مشجعي الريدز، يفضلون الفوز بلقب الدوري الإنجليزي على دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول منافسه بايرن ميونخ، الثلاثاء، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد.

وأوضح كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن لاعبيه سيبذلون أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب على ملعب أليانز آرينا.

وأضاف كلوب: ”نحن لسنا من نقرر الأهم بين الدوري ودوري الأبطال، ونحمد الله على هذا، ولكن بالنسبة للمشجعين، واضح بالنسبة لي أن الأفضل لهم هو الفوز بالدوري الإنجليزي“.

ويعود آخر تتويج لليفربول بلقب الدوري الإنجليزي إلى موسم 1989/1990، في حين أحرز لقب دوري أبطال أوروبا لآخر مرة موسم 2004/2005، وخسر النهائي عامي 2007، و2018.

ويملك ليفربول 65 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أكثر.

وأضاف المدرب الألماني: ”في الوقت الحالي علينا التفكير فقط في مباراة دوري أبطال أوروبا، سنقاتل غدًا من أجل تحقيق الفوز، سنخلق أجواءً رائعة على أرض الملعب، وننتظر ما ستقدمه الجماهير، بإمكانهم أن يدفعونا من 100% إلى 140 %“.

وأردف: ”منذ اليوم الأول لي هنا، شعرت بحب كبير من الجمهور وفي المدينة نفسها، ليفربول جميلة، والترحاب من أهلها يزداد يومًا بعد يوم“.

وواصل: ”أنا لست دائمًا في المدينة، ولست متأكدًا مما يقوله الناس عنّي، لكنني أشعر بأن مشجعي ليفربول يحبون كلوب“.

وعن اللعب على ملعب أنفيلد ذهابًا، قال كلوب: ”اللعب في مباراة الذهاب بملعبك، عادةً لا يكون ميزة، لكننا لا نهتم، هذه المواجهات لا تحسم من مباراة واحدة أبدًا، سنحترم المنافس وسنكون مركزين بنسبة 100% لمباراة الذهاب والإياب“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وبايرن ميونخ غدًا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت حفيظ دراجي وعلي محمد علي.