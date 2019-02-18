تشكيلة مباراة برشلونة ضد ليون المتوقعة في دوري أبطال أوروبا (صورة)

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، عن تشكيلتها المتوقعة لفريق برشلونة ضد مضيفه ليون الفرنسي، في مباراة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تجمع الفريقين، غدًا الثلاثاء.

وشهدت القائمة التي أعلنها المدرب إرنستو فالفيردي، حضور 21 لاعبًا إلى جانب عودة صمويل أومتيتي مدافع الفريق الذي كان يعاني إصابة أبعدته لفترة طويلة عن المشاركة بالقميص الكتالوني، وموسى واجي من الفريق الرديف، والحارسين إينياكي بينيا و خوكين إزكيتا، بينما غاب ياسبر سيليسين وأرثر ميلو وتوماس فيرمايلين عن القائمة.

فيما جاءت التشكيلة التي كشفت عنها ”سبورت“، كالتالي:

تير شتيغن، جوردي ألبا، بيكيه، سيميدو، لينغليه، فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، عثمان ديمبلي، لويس سواريز، وليونيل ميسي.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إدارة مباراة ليون وبرشلونة إلى الحكم التركي جينت شاكير.

وسبق للحكم التركي إدارة أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أبرزها فوز ليفربول على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لم يدر شاكير أي مباراة هذا الموسم لـ برشلونة أو ليون، لكنَّه سبق أنْ أدار للفريقين مباريات سابقة.

ويمتلك برشلونة سجلًّا رائعًا مع الحكم التركي، إذ لم يسبق للفريق الكتالوني خسارة أيّ مباراة أدارها شاكير.