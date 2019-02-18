الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا

رغم سيطرته على الألقاب المحلية، يواجه برشلونة شبح إخفاقاته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وهناك مؤشرات تبعث على القلق بالنسبة للفريق الكتالوني، مع استعداده لمواجهة أولمبيك ليون في ذهاب دور الستة عشر، غدًا الثلاثاء.

ويسافر فريق المدرب إرنستو فالفيردي إلى فرنسا بعد فوز غير مقنع 1-صفر بملعبه على ريال بلد الوليد المتواضع، يوم السبت، وهي نتيجة عززت موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني، لكنها تركت الكثير من الشكوك حول قدرته على الفوز باللقب الأوروبي الأبرز.

وجاء الفوز الباهت على بلد الوليد، الذي سجل خلاله ليونيل ميسي من ركلة جزاء وأضاع أخرى، بعد تعادل من دون أهداف مع أتليتيك بيلباو، والتعادل 2-2 مع فالنسيا و1-1 مع ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقلل فالفيردي من أهمية العروض المتواضعة لفريقه في الفترة الأخيرة.

وقال مدرب برشلونة: ”في بعض الأحيان، لا يمكن أن تكون رائعًا في كل مباراة، لكني أعتقد أن الفريق مستعد لأن يكون في أفضل حالاته“.

لكن المدافع جيرار بيكيه كان أكثر قسوة في انتقاده لأداء برشلونة وحذر من التبعات المحتملة للعروض الباهتة.

وقال: ”نحن لسنا الفريق الذي نريده، النتيجة جيدة، لكن الروعة غير موجودة“.

وأضاف: ”علينا التحسن يوم الثلاثاء، وإلا سنعاني كثيرًا. علينا أن نكون أفضل في مباراة الثلاثاء، وإلا ستكون الأمور سيئة. إذا لم نمرر بسرعة ونسيطر على الكرة ونصنع فرصًا للتسجيل، سنصبح فريقًا أضعف“.

* خروج مذل

سقط برشلونة في دور الثمانية بدوري الأبطال في كل عام منذ فوزه باللقب لآخر مرة في 2015، وكانت هزيمته الموسم الماضي بالتحديد مذلة أمام روما بعد تفوقه 4-1 في لقاء الذهاب.

ونظر النادي الكتالوني إلى غريمه التقليدي ريال مدريد في حسد وهو يحرز لقبه الثالث على التوالي رافعًا رصيده الإجمالي في كأس أوروبا إلى 13 لقبًا، وهو ما يجعل ألقاب برشلونة الخمسة تبدو بائسة.

ورغم فوزه بالدوري الإسباني ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، وتتويجه بطلًا لكأس ملك إسبانيا أربع مرات متتالية، يوجد شعور واسع النطاق بأن برشلونة عليه الأداء بصورة أفضل في أوروبا، خاصة في وجود ميسي في قمة مستواه.

ويبدو أن اللاعب الأرجنتيني يفكر كذلك أيضًا، ففي أول كلمة له بعد حصوله على شارة القيادة في أغسطس آب الماضي، تعهد بأن يفعل ”كل شيء ممكن لإعادة اللقب الجميل لاستاد نو كامب“.

ومن أجل تحقيق هذا الطموح، يجب أن يحسن برشلونة سجله السيئ خارج ملعبه، والذي شهد انتصاره مرة واحدة فقط في لقاءاته الست الأخيرة بعيدًا عن أرضه في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، مسجلًا ثلاثة أهداف فحسب، مقابل 13 هدفًا في مرماه.

وتلقى برشلونة دفعة قوية بعودة صمويل أومتيتي، مدافع فرنسا الفائز بكأس العالم، بعد حوالي ثلاثة أشهر من الغياب بسبب مشكلة في الركبة، بينما يغيب المدافع توماس فرمالين ولاعب الوسط أرتور ميلو للإصابة.

موعد مباراة برشلونة وليون

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق رؤوف خليف وأحمد الطيب.