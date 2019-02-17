مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. لماذا وصف آريين روبن ملعب أنفيلد بأنه الأسوأ؟

وصف الهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونخ الألماني، ملعب نادي ليفربول الإنجليزي ”أنفيلد“، بأنه الأسوأ بالنسبة له، وذلك قبل صدام الفريقين، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي حواره مع صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، قال روبن: ”أعتقد أنه إذا سألتني عن أسوأ ملعب بالنسبة لي، فربما سأختار أنفيلد“.

واستعاد روبن ذكريات خروج فريقه الأسبق، تشيلسي، على يد الريدز من نصف نهائي دوري الأبطال عام 2005، موضحًا: ”في ذلك الوقت، ليفربول كان قادرًا على القتال في جميع البطولات“.

وأكد روبن أن ليفربول كان بإمكانه أن يصل لأعلى مستوياته في مباراة أو اثنتين، من دون إظهار ذلك في باقي الموسم، لكنه عندما يحتاج لذلك يصل للذروة في اللحظة المناسبة.

وشدد: ”أعتقد أن ذلك قد تغير في الوقت الراهن، حيث إن الفريق الحالي أكثر تطورًا، والمدرب (يورغن كلوب) يقوم معهم بعمل رائع، ففي العام الماضي وصلوا للنهائي، والآن يحتلون صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي“.

وأتم: ”مر وقت طويل على آخر تتويج لهم بالدوري، وهذا يبقى حلمهم الرئيسي“.

وخسر تشيلسي في 2004-2005 في نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، وتكرر الأمر مرة أخرى بموسم 2006-2007 بتواجد روبن.

ويحل بايرن ضيفًا على ليفربول يوم الثلاثاء في لقاء الذهاب، ويستضيف في أليانز أرينا مباراة الإياب في 13 مارس.