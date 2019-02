مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. لماذا وصف آريين روبن ملعب أنفيلد بأنه الأسوأ؟

وصف الهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونخ الألماني، ملعب نادي ليفربول الإنجليزي ”أنفيلد“، بأنه الأسوأ بالنسبة له، وذلك قبل صدام الفريقين، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي حواره مع صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، قال روبن: ”أعتقد أنه إذا سألتني عن أسوأ ملعب بالنسبة لي، فربما سأختار أنفيلد“.

واستعاد روبن ذكريات خروج فريقه الأسبق، تشيلسي، على يد الريدز من نصف نهائي دوري الأبطال عام 2005، موضحًا: ”في ذلك الوقت، ليفربول كان قادرًا على القتال في جميع البطولات“.

Arjen Robben: ‘If you ask what is the worst stadium for me, it’s Liverpool’. Interview by @NickAmes82 https://t.co/8TlWKyEBgC #Bayern #LFC #ChampionsLeague

