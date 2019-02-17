ساديو ماني يتحدث عن مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أعرب السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول، عن استعداد فريقه للصدام مع بايرن ميونخ، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”بايرن كان قريبًا في الموسم الماضي من بلوغ المباراة النهائية على حساب ريال مدريد، ولكن الميرنغي كان منافسًا صلبًا“.

وأضاف: ”للأسف، نحن أيضًا مررنا بسيناريو مشابه في المباراة النهائية أمام الريال، والآن يأتي الصدام بين ليفربول والبايرن في ثمن النهائي“.

وشدد على أن فريقه يستمد الدافع حاليًا من الهزيمة التي تعرض لها أمام ريال مدريد في نهائي النسخة الماضية.

وتابع: ”بالنسبة لي اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا كان حلمًا، ولذلك أنا متحفز للغاية من أجل الذهاب هناك مجددًا، وحصد اللقب هذه المرة“.

يذكر أن ليفربول خسر نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3، وكان ماني صاحب هدف الريدز الوحيد.