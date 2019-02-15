يويفا يحقق في واقعة بطاقة سيرجيو راموس بمباراة ريال مدريد وأياكس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، قرر فتح تحقيق في واقعة حصول المدافع سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، على بطاقة صفراء، في مباراة النادي الملكي مع أياكس أمستردام الهولندي، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة ”ماركا“ أنه يوجد أكثر من دليل بشأن تعمد راموس الحصول على بطاقة صفراء ليغيب عن مباراة الإياب أمام أياكس على ملعب سانتياغو برنابيو بعد أن ضمن ريال مدريد الفوز 2/1 ذهابًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حصول راموس على البطاقة الصفراء في الدقيقة 88 من المباراة، عندما أصبحت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 2/1، تعد من الأمور التي لا تقف في صف قائد الفريق الملكي.

وقال راموس عقب المباراة: ”بالنظر إلى النتيجة، فإنني سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدًا، لا أقلل من شأن المنافس، لكن في كرة القدم تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة، وقررت القيام بذلك“ وقد تكون هذه التصريحات ضد موقف اللاعب.

وتوقعت ”ماركا“ أن يتم إصدار القرار الخاص بالتحقيق في واقعة راموس يوم 28 فبراير الجاري، عقب نهاية كل مباريات الذهاب في دور الـ16.

والتقطت عدسات الكاميرات صورًا لراموس يسأل الجهاز الفني ”هل أحصل على إنذار الآن؟“، حسب ما ذكرته التقارير الصحفية في إسبانيا، وذلك بعد الهدف الثاني الذي سجله ماركو أسينسيو.

وكان اليويفا قد أوقف داني كارفاخال مباراتين في الموسم الماضي، بعد التأكد من تعمده بالحصول على بطاقة صفراء في مباراة أبويل نيقوسيا.