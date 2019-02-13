بايرن ميونخ يطالب بفك تشفير مبارياته بدوري أبطال أوروبا وإذاعتها على القنوات المفتوحة

طالب نادي بايرن ميونيخ الألماني ببث ”مباراة على الأقل“ لدوري أبطال أوروبا على قنوات تلفزيونية مجانية من دون تشفير.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، كارل هاينتس رومينيغه، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: ”يجب أن نقوم بكل شيء لإقناع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه في فترة البث المقبلة (2021-2024)، يجب بث مباراة واحدة على الأقل، وإذا أمكن من مباريات القمة، مجانًا على شاشة التلفزيون في ألمانيا“.

وأضاف المهاجم الدولي السابق: ”لسنا في إنجلترا، حيث تبث مباريات دوري الأبطال حصريًا على قنوات مشفرة، أو في إسبانيا“، محذرًا من انخفاض نسبة المشاهدة بمعدل 85%“ في ألمانيا.

وتابع: ”لدينا ثقافة كروية مختلفة، ويجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار“.

وشارك الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب الفريق، رومينيغه برأيه في مؤتمر صحفي، الأربعاء، قبل يومين من مواجهة أوغسبورغ في الدوري المحلي، يجب أن تكون الرياضة متاحة لأكبر عدد ممكن“.

وكانت قناة (zdf) الألمانية المفتوحة قد خسرت في 2017 حقوق نقل دوري أبطال أوروبا، بدءًا من الموسم الحالي.

وتملك مجموعتا سكاي ودازن المشفرتان حقوق نقل دوري الأبطال في ألمانيا حتى 2021 مقابل 200 مليون يورو.