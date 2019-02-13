الاتحاد الأوروبي يتجه لعقاب مانشستر يونايتد بسبب ”زجاجة“ دي ماريا

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتهامًا إلى مانشستر يونايتد، عقب إلقاء جماهيره زجاجات بلاستيكية في اتجاه أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، في الخسارة بهدفين نظيفين في أولد ترافورد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ولم تحتمل بعض الجماهير رؤية فريقها يخسر بهدفين، لتلقي بالزجاجات على دي ماريا اللاعب السابق بالفريق الذي تعرض لصيحات استهجان طوال المباراة.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن حكم المباراة ومراقب الاتحاد الأوروبي أشارا إلى هذه الحادثة في تقريرهما، ما يرجح تعرض النادي الإنجليزي لغرامة مالية.

ويواجه باريس سان جيرمان نفسه أربع تهم؛ لسوء سلوك جماهيره التي ألقت ألعابًا نارية ومقذوفات على الملعب، ما ألحق ضررًا بأولد ترافورد.

في المقابل، لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد الدولي الأرجنتيني لاعب مانشستر يونايتد السابق، الذي تصرف بذكاء وامتص غضب الجماهير.

وسيتم التعامل مع هذه الاتهامات بواسطة لجنة الانضباط في اليويفا، نهاية الشهر الحالي، وفي ذات اليوم سيتم تحديد عقوبة تشيلسي؛ بسبب هتافات عنصرية من جماهيره في الدوري الأوروبي أمام فيدي المجري، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.