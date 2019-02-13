مبابي: سأشجع ليون ضد برشلونة.. وأتمنى خروجه من دوري أبطال أوروبا

شدد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على أمنيته في خروج نادي برشلونة، من بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد ليون الفرنسي بدور الـ16.

وقال مبابي، خلال تصريحاته لإذاعة ”مونت كارلو“ الفرنسية: ”سوف نشجع ليون الأسبوع المقبل ضد برشلونة“.

وأضاف: ”أريد أن تصل الأندية الفرنسية لأبعد نقطة ممكنة في البطولة الأوروبية هذا الموسم“.

وسيُقام لقاء الذهاب بين ليون وبرشلونة يوم 19 فبراير/شباط الجاري، في معقل الفرنسيين ”بارك أولمبيك ليون“، بينما لقاء الإياب سيكون في معقل البارسا ”كامب نو“، في 13 مارس/آذار المقبل.

وقاد مبابي فريقه، لتحقيق الانتصار بهدفين دون رد، على مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من ذات الأذنين، أمس الثلاثاء، ليضع بطل فرنسا قدمًا في ربع النهائي.