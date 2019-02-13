موعد مباراة أياكس وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

يواجه ريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد بعد احتلال صدارة المجموعة السابعة على حساب روما وفيكتوريا بلزن وسيسكا موسكو، بينما وصل أياكس إلى هذا الدور باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ المتصدر.

ويمتلك أياكس وجوهًا شابة وموهوبة، يتقدمها لاعب الوسط فرانكي دي يونغ، الذي يحمل ألوان برشلونة بدءًا من الموسم المقبل، مقابل 86 مليون يورو، وقلب الدفاع المراهق ماتياس دي ليخت، و شبان آخرون، مثل الحارس الكاميروني أندريه أونانا، المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ، ولاعب الوسط دوني فان دي بيك.

وخلال هذا الشهر، وبالتحديد منذ الهزيمة أمام ريال سوسييداد في الليغا، حقق الريال ثمانية انتصارات وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام برشلونة بالكأس وخسر مباراة واحدة كانت أمام ليغانيس صفر / 1 في إياب دور الستة عشر بالكأس، علمًا بأن الريال حسم المواجهة ذهابًا بالفوز 3 / صفر.

والآن ، يسعى الريال إلى استغلال هذه الدفعة المعنوية من صحوته المحلية ليعود بقوة إلى رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة الأوروبية بعد فترة ”بيات شتوي“ للمسابقة استمرت شهرين.

الموعد والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD1، بتعليق رؤوف خليف وخليل البلوشي.