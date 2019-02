مدرب باريس سان جيرمان: صيحات استهجان مشجعي مانشستر يونايتد جعلت دي ماريا أقوى

قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، إن لاعبه أنخيل دي ماريا تلقى دفعة من صيحات استهجان مشجعي فريقه السابق مانشستر يونايتد خلال مواجهة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وكان دي ماريا صاحب أغلى صفقة انتقال إلى يونايتد في 2014 عندما انضم مقابل 59.7 مليون جنيه إسترليني (77.04 مليون دولار) لكنه ظهر في موسمه الأول بشكل متوسط تحت قيادة المدرب لويس فان غال، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان بعد عام واحد.

وتعرض دي ماريا، البالغ 30 عامًا، لصيحات الاستهجان في أولد ترافورد، يوم الثلاثاء، وألقى أحد المشجعين زجاجة جعة نحوه لكن اللاعب الأرجنتيني كان صاحب الابتسامة الأخيرة وصنع هدفي فوز سان جيرمان 2-صفر.

وقال توخيل للصحفيين: ”لقد قضى فترة صعبة في الشوط الأول. إنه لاعب يجب التنافس بشدة وإذا هاجمته فإنه لا يصبح أضعف“.

وأضاف: ”كنت أعتقد أنه يملك علاقة جيدة بالمشجعين. لقد كان متوترًا قليلا وكان في حاجة إلى التحلي بهدوء أكبر في الشوط الأول. في النهاية أدى بشكل رائع“.

