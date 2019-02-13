مبابي بعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد: يجب إيقاف قصص الرعب عن فريقنا

قال كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إنه يجب التوقف عن الرعب عند غياب أبرز زملائه مثل نيمار وإدينسون كافاني بعدما أثبت الفريق قدرته على النجاح بفوزه 2-صفر على مانشستر يونايتد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وسجل نيمار وكافاني فيما بينهما 41 هدفًا هذا الموسم، لكن الأول غاب بسبب إصابة في القدم بينما يعاني الآخر من إصابة عضلية ولم يظهر اللاعبان في أولد ترافورد.

ورغم أهمية هذا الثنائي نجح سان جيرمان بباقي لاعبيه في الخروج بفوز مستحق وخسر يونايتد لأول مرة على أرضه بفارق أكثر من هدف واحد في مباراة أوروبية.

وأبلغ مبابي محطة (آر.إم.سي سبورت) الفرنسية: ”نحن نحتاج إلى إيقاف قصص الرعب. يحتاج الناس إلى إيقاف الشعور بالخوف“.

وأضاف مبابي أنه رغم أهمية نيمار وكافاني فإن الأهم هو ما نجح سان جيرمان في تقديمه داخل أرضية الملعب بالتشكيلة المشاركة.

وتابع اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة وصاحب الهدف الثاني في مرمى يونايتد: ”نحن سعداء لكننا أنهينا النصف الأول فقط من المواجهة ونحن نحتاج إلى الاستعداد بشكل رائع لأني أعتقد أن مستوانا تراجع من الناحية البدنية في آخر 20 دقيقة“.

وسيستضيف سان جيرمان مباراة الإياب في باريس في السادس من مارس آذار.