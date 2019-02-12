تشكيلة مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعلن مدرب فريق مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير التشكيل الأساسي لمواجهة فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم، في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في ملعب ”أولد ترافورد“ في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وجاءت تشكيلة ”الشياطين الحمر“ كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شاو- فيكتور ليندلوف- إيريك بايلي- آشلي يونغ

في الوسط الدفاعي: أندير هيريرا- نيمانيا ماتيتش

في الوسط الهجومي: أنتوني مارسيال- بول بوغبا- جيسي لينغارد

في الهجوم: ماركوس راشفورد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من سيرجيو روميرو وفيل جونز وديوغو دالوت وخوان ماتا وفريد وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.

كما أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيل فريقه.

في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

في الدفاع: كيهرير- تياجو سيلفا- كيمبيمبي- خوان بيرنات

في الوسط: ماركو فيراتي- جوليان دراكسلر- ماركينيوس

في الهجوم: دانييل ألفيش- كيليان مبابي- آنخيل دي ماريا