لماذا غيّر اليويفا حكم مباراة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا؟

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تغيير حكم الساحة لمباراة أياكس أمستردام وريال مدريد، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء المقبل.

وقررت لجنة الحكام، في وقت سابق، تعيين البولندي سيمون مارشينياك لإدارة المباراة، لكن مارشينياك سيتحوّل ليكون حكمًا لتقنية الفيديو المساعد، في حين سيتولى السلوفيني دامير سكومينا إدارة المباراة.

وسبق لسكومينا، البالغ من العمر 42 عامًا، أن أدار 8 مباريات سابقة لريال مدريد، حقق فيها الفريق الملكي الفوز في 6 مباريات، آخرها الفوز 3-1 على نابولي في ذهاب دور الـ 16 نسخة 2017.

كما سبق لسكومينا أن أدار مباراة سابقة بين ريال مدريد وأياكس، وكان ذلك في دور المجموعات العام 2010، وانتهت بفوز ريال مدريد 2/0.

وخسر ريال مدريد مباراتين في حضرة سكومينا، الأولى كانت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 عندما سقط ريال مدريد بهدفين دون رد على أرض بروسيا دورتموند، بعد فوز الفريق الملكي ذهابًا 3/0 ليعبر إلى المربع الذهبي.

والثانية بالخسارة 3/4 أمام شالكة في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2015، بعد أن فاز الفريق الملكي ذهابًا 2/0.

يشار إلى أنه ستتم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، انطلاقًا من دور الـ 16 لمسابقة الموسم الحالي.