ماذا قال سولشاير عن مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

أعرب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن استعداد فريقه جيّدًا لمواجهة لاعبي باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، في لقاء ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يستقبل نظيره سان جيرمان، مساءَ غدٍ الثلاثاء، على ملعب ”أولد ترافورد“، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“: ”باريس سان جيرمان لديهم كل شيء، إنهم يصنعون مساحة لأنفسهم، ولديهم أسلوب يتمتع بالقوة، إدينسون كافاني يشبه المحاربين تقريبًا، وكيليان مبابي لديه سرعة لا تصدق، هو سريع مثل البرق“.

وأضاف: ”ولكن مع ذلك نحن لدينا لاعبون جيدون في الخط الأمامي، راشفورد، مارسيال، لوكاكو، وألكسيس سانشيز بالإضافة إلى جيسي لينغارد، يمكنهم محاربة دفاع باريس سان جيرمان“.

وأضاف: ”يجب أنّ ننظر إلى كيف يمكننا أنّ نتحسّن، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا السيطرة عليه، علينا إعادة اكتشاف طريقة مانشستر يونايتد في اللعب، ولا أعتقد أنّ العديد من الفرق تتمتع بلياليها في أولد ترافورد عندما نسمع نشيد دوري الأبطال“.

