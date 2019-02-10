مباراة ريال مدريد وأياكس.. سانتياغو سولاري واثق من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

قال المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إن ناديه مرشح بقوة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، للموسم الرابع على التولي.

ونقلت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية عن سولاري قوله:“ريال مدريد مرشح لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نظرًا لتاريخه الطويل في البطولة“.

وحقق ريال مدريد 5 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، لأول مرة الموسم الحالي، وكان آخرها 3/1 على ملعب أتلتيكو مدريد، لينتزع منه المركز الثاني، ويرفع رصيده إلى 45 نقطة.

وأضاف سولاري:“بخلاف التاريخ، نحن نمُر بلحظات جيدة، ولدينا الثقة، ولكن ريال مدريد دائمًا هو المرشح الأبرز لحصد اللقب منذ سنوات“.

ويحلُّ ريال مدريد ضيفًا على أياكس، على ملعب يوهان كرويف آرينا، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقيا مجددًا يوم 5 مارس على ملعب سانتياغو برنابيو.

وحقق ريال مدريد الفوز في آخر 6 مواجهات مع أياكس في دوري أبطال أوروبا، سجل فيها 20 هدفًا، واستقبل هدفين فقط.

وتُوِّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، 2015/2016، و2016/2017، و2017/2018، وجميعها كانت تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال من تدريب ريال مدريد بعد أيام من تتويجه الأوروبي الثالث، كما غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان الهداف الأول للفريق، إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وتولَّى سولاري، البالغ من العمر 42 عامًا، تدريب ريال مدريد في أكتوبر الماضي، فاز خلالها في 19 مباراة، وخسر 4 مرات، وتعادل مرتين.