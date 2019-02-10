مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا‎

يترقب عشاق ومتابعو كرة القدم حول العالم ضربة البداية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا نسخة 2018 /2019، والتي تنطلق، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

يوم الثلاثاء الـ12 من فبراير:

يواجه روما الإيطالي نظيره بورتو البرتغالي في مباراة الذهاب، وتنطلق المباراة الساعة الـ 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ”الأوليمبيكو“، وتذاع عبر قناة ”beIN SPORTS HD 2“.

كما يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب ”أولد ترافورد“، وتنطلق المباراة الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة، الـ 11:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

يوم الأربعاء الـ13 من فبراير:

توتنهام الإنجليزي يواجه بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”beIN SPORTS HD 2“.

كما يواجه أياكس أمستردام الهولندي نظيره ريال مدريد على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

الـ19 من فبراير:

ويقابل ليون الفرنسي نظيره برشلونة الإسباني، على ملعب ”بارك أولمبيك ليون“، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية.

فيما يصطدم نادي ليفربول الإنجليزي بنظيره بايرن ميونخ الألماني، على ملعب ”آنفيلد“، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية.

الـ20 من فبراير:

ويواجه شالكه الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب ”فيلتينس آرينا“، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية.

ويصطدم أتليتكو مدريد الإسباني بنظيره يوفنتوس الإيطالي، على ملعب ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 10:00 بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل أتلتيكو، مباراة النهائي في الـأول من يونيو المقبل.