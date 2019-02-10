إصابة دي يونغ قد تبعده عن مباراة أياكس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تعرَّض فرينكي دي يونغ، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد هيراكليس ألميلو، يوم السبت، في الدوري الهولندي؛ ما قد يبعده عن لقاء فريقه مع ريال مدريد، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في تقرير لها، يوم الأحد، فإن دي يونغ عانى من إصابة في الفخذ خلال لقاء فريقه مع هيراكليس ألميلو؛ ما أدى إلى خروجه في الدقيقة الـ 79 من أرض الملعب.

من جانبه، رفض المدرب إيريك تين هاج، الجزم بإمكانية مشاركة دي يونغ بعد 3 أيام أمام ريال مدريد في ملعب “يوهان كرويف أرينا”.

علمًا أن دي يونغ كان عانى، الخميس، من آلام في الفخذ، لكنه شارك الجمعة في التدريبات بشكل جيّد؛ ما جعله يشارك أمام هيراكليس.

وشهدت المباراة -التي خسرها رفاق الدولي الهولندي- رقمًا سلبيًّا للاعب برشلونة الجديد، تمثل في تمرير 20 تمريرة خاطئة، وهو أسوأ رقم للاعب، وذلك في مباراته الرسمية رقم 68 مع أياكس.

يذكر أن برشلونة أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي التعاقد مع دي يونغ بعقد لمدة 5 سنوات يبدأ من صيف العام الحالي.

ويستضيف أياكس الريال، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16، قبل أن يلتقيا إيابًا في ملعب “سانتياغو بيرنابيو” يوم الـ5 من مارس/آذار المقبل.