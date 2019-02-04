هل يغيب مانويل نوير عن مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تحوم الشكوك حول قدرة الحارس الألماني مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني، على اللحاق بمباراة ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، فإن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ قد لا يعتمد على مانويل نوير أمام ليفربول على ملعب آنفيلد يوم 19 فبراير الجاري.

وكان نوير، البالغ من العمر 32 عامًا، قد غاب عن مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، في الدوري الألماني، والتي خسرها البافاري 1/3؛ بسبب إصابة في يده.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيكو كوفاتش رفض حسم موعد عودة نوير، حيث أوضح أن الحارس الدولي يشعر بآلام في يده، ولا يعرف موعد عودته بالتحديد.

ورغم ذلك، تداولت بعض الصحف صورًا لنوير في تدريبات بايرن ميونخ، أمس الأحد، حيث أعلن النادي مشاركة حارسه في مران خفيف مع عدد من زملائه.