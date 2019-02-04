عقب مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.. سولشاير يظهر في مدرجات باريس سان جيرمان

شاهدَ النرويجي أولي جونار سولشاير، المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد، لقاء قمة الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي، بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في مدرجات بارك أولمبيك ليون.

وسافر المدرب النرويجي بعد 20 دقيقة فقط من نهاية لقاء فريقه أمام ليستر سيتي، إذ حقق الفوز 1-0، من مدينة ليستر لليون الفرنسية لمشاهدة اللقاء ومتابعة فريق باريس سان جيرمان منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسقط الفريق الباريسي 2-1 في اللقاء وهي أول خسارة له في الدوري الفرنسي من أصل 21 جولة، إذ ما زال لديه لقاءان مؤجلان، ويملك 10 نقاط عن مطارده ليل.

ويستضيف مانشستر يونايتد الفريق الفرنسي في ذهاب دور الـ16 يوم الـ12 من الشهر الحالي في أولد ترافورد، ويلعب لقاء الإياب في باريس يوم الـ6 من آذار/مارس المقبل.

وقد يكون لقاء باريس سان جيرمان فرصة لأولي جونار سولشاير لإقناع إدارة مانشستر يونايتد باستمراره مدربًا دائمًا للفريق بعدما تمكن محليًّا من إعادة الفريق للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.