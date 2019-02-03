مباراة ليفربول وبايرن ميونخ.. روبرت ليفاندوفسكي يحدد نقاط قوة الريدز ويدين بالفضل ليورغن كلوب

كشف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، مواطن قوة نادي ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة الفريقين، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي “يويفا”: “لديهم استقرار في خط الدفاع، كما أنهم يمتلكون لاعبين فائقي السرعة في الخط الهجومي، فضلًا عن قدرتهم على التحول من الدفاع إلى الهجوم في وقت قصير، وهذا ما يجعلهم أكثر خطورة”.

وأضاف “سنواجه فريقًا قويًا للغاية، وهذه المباريات تقيس مدى قوتنا، لهذا يجب أن نصل إليها ونحن مستعدون بنسبة 110%”.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على ليفربول على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم 13 مارس المقبل.

وعند يورغن كلوب، مدربه السابق في بروسيا دورتموند، والمدير الفني الحالي لليفربول، قال ليفاندوفسكي: “سعيد دومًا برؤيته، لكننا لن نملك وقتًا كافيًا هذه المرة، إنه مدرب مهم في مسيرتي، وأنا شاكر له على ما وصلت إليه الآن، فهو رائع كمدرب وأيضًا على المستوى الشخصي، ولقد تحدثنا سويًا عن كرة القدم والحياة بوجه عام، وتعلمت منه الكثير”.

وواصل “تعلمت منه بعض الأمور الخططية، لكن بفضله آمنت بقدرتي على اللعب في أعلى مستوى، لأنه أيقظ هذا الدافع وكان يدفعني دائمًا نحو الخطوة الأعلى، لأنني لم أكن أدرك امتلاكي هذه الإمكانيات الكبيرة، وهو من أنار لي الطريق، وهذا كان يعني لي الكثير”.

وعن التشابه في أسلوب لعب ليفربول مع الطريقة التي كان ينتهجها بروسيا دورتموند مع كلوب، قال ليفاندوفسكي: “بالطبع هناك الكثير من الأمور المشتركة، لكن مع مرور الوقت كلوب تغير كثيرًا، ومع ذلك فإن طريقة التغير من الشق الدفاعي إلى الهجومي يمكن تمييزها بسهولة”.